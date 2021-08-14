تحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل.. طلب برلماني بوضع خطة لربط قطاع الزراعة بالبحث العلمي

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن خطة الوزارة في استنباط سلالات بذور غير شرهة لاستهلاك المياه وتعطي ضعف الإنتاجية؛ خصوصًا المحاصيل الاستراتيجية للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية في ظل محدوديتها، وجهود ربط القطاع بالبحث العلمي.

وأوضح عضو مجلس النواب أن مراكز البحوث الزراعية عليها دور كبير خلال الفترة المقبلة في استنباط سلالات بذور عالية الانتاجية وفي نفس الوقت تكون غير شرهة لاستهلاك المياه، على أن تكون الأولوية للمحاصيل الأساسية؛ للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية التي وضعتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.

وطالب عضو البرلمان توجيه النصيب الأكبر من ميزانية مراكز البحوث للأبحاث والتجارب البحثية، على أن يتم تذليل كل العقبات أمام الباحثين؛ لضمان الوصول إلى الأهداف المرجوة، سواء من خلال التشجيع المباشر أو الاطلاع على تجارب بعض الدول التي سبقت في مجال البحث العلمي في قطاع الزراعة والبحث العلمي.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية ربط الزراعة بالبحث العلمي، مؤكدًا أن هذه الخطوة وإن كانت تأخَّرت كثيرًا؛ لكنها ستعود على الدولة بالعديد من الإيجابيات؛ في مقدمتها تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في كل القطاعات، بالإضافة إلى ضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل جراء الاعتماد على الأساليب الحديثة في قطاع الزراعة.

وشدد محسب على ضرورة وضع رؤية وخطة بجدول زمني لربط قطاع الزراعة بالبحث العلمي، وتذليل كل العقبات والمعوقات التي من الممكن أن تحول دون تحقيق هذا الهدف، والعمل على متابعة التنفيذ بشكل دوري.