وزير الإسكان: الدولة تقدم تصميمات عمرانية دون تمييز طبقي في المستوى الاقتصادي

كتب- محمد عبد الناصر:

استعرض الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، جهود الدولة في تنفيذ مشروعات الإسكان.

وقال الجزار، خلال افتتاح الرئيس السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، إن بداية منظومة الإسكان في مصر كانت من خلال قانون الإسكان الاجتماعي الذي أمّن حصول المواطن على مسكن ملائم، لافتًا إلى أنه طول الوقت يوجد طلب على الإسكان في مصر؛ ولكنه طلب غير فعال، وكان هناك خلل في توفير المسكن الملائم.

وتابع وزير الإسكان: "عملنا على 3 عناصر لتوفير سكن ملائم؛ أولًا اختيار المواقع، حيث يتم اختيار المواقع بالقرب من المراكز الحضارية ومكان العمل، ثم الاتصال بوسائل النقل الجماعي وهذه النقطة مهمة لنجاح منظومة الإسكان، موضحًا أن تطوير شبكة الطرق والمحاور الجديدة يخدم مشروعات الإسكان والمدن الجديدة".

وأكد وزير الإسكان أن قانون الإسكان الاجتماعي كان المظلة التي نظمت أحقية حصول المواطن على المسكن الملائم.

وأوضح الجزار أن الدولة تقدم تصميمات عمرانية متنوعة دون تمييز طبقي بين المواطنين؛ حيث يتم تصميم الوحدات السكنية بما يناسب احتياجات الأسرة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الدولة قدمت أوجه مختلفة من الدعم النقدي والعيني لتسهيل حصول المواطن على سكن لائق.