Masrawy logo white

السيسي عن مشروعات الإسكان: لا ننافس القطاع الخاص.. ولا نقدم وحدات نصف تشطيب

12:07 م السبت 14 أغسطس 2021
السيسي عن مشروعات الإسكان: لا ننافس القطاع الخاص.. ولا نقدم وحدات نصف تشطيب

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الهدف من جهود وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال الفترة الماضية ليس منافسة القطاع الخاص ولكن كانت الفكرة محاولة لعمل توازن بين المطلوب وما يتم إتاحته على مستوى الدولة بالكامل.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية الجديدة بمدينة بدر، اليوم السبت: الدولة حرصت على أمرين هامين خلال الفترة الأخيرة، تطوير أسلوب التعامل مع مطورين القطاع الخاص وقولنا خدوا أراضي وادفعوا تمن الأرض وحدات في المشروعات مش فلوس.

وتابع الرئيس: الأمر الثاني أن الدولة في كل مشروعات الإسكان اللي قدمتها مبتقدمش إسكان نصف تشطيب، بنقدم إسكان كامل التشطيب وأماكن جاهزة لاستقبال الناس علشان تعيش بشكل كويس.

وشدد على أن هدف الدولة هو عدم السماح بأن تكون هناك وحدات يتم طرحها نصف تشطيب، من أجل توفير سكن مناسب للمواطنين وتكون المنطقة جاهزة للحياة.

عبدالفتاح السيسي السيسي القطاع الخاص وزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية

الخبر التالى:

وزير الإسكان: الدولة تقدم تصميمات عمرانية دون تمييز طبقي في المستوى الاقتصادي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
95

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

285061

إجمالي الإصابات

16604

إجمالي الوفيات

233729

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - السيسي يوجه بعدم الإعلان عن أي مشروعات سكنية إلا بعد الانتهاء من 30% منها

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا