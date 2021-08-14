السيسي عن مشروعات الإسكان: لا ننافس القطاع الخاص.. ولا نقدم وحدات نصف تشطيب

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الهدف من جهود وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال الفترة الماضية ليس منافسة القطاع الخاص ولكن كانت الفكرة محاولة لعمل توازن بين المطلوب وما يتم إتاحته على مستوى الدولة بالكامل.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية الجديدة بمدينة بدر، اليوم السبت: الدولة حرصت على أمرين هامين خلال الفترة الأخيرة، تطوير أسلوب التعامل مع مطورين القطاع الخاص وقولنا خدوا أراضي وادفعوا تمن الأرض وحدات في المشروعات مش فلوس.

وتابع الرئيس: الأمر الثاني أن الدولة في كل مشروعات الإسكان اللي قدمتها مبتقدمش إسكان نصف تشطيب، بنقدم إسكان كامل التشطيب وأماكن جاهزة لاستقبال الناس علشان تعيش بشكل كويس.

وشدد على أن هدف الدولة هو عدم السماح بأن تكون هناك وحدات يتم طرحها نصف تشطيب، من أجل توفير سكن مناسب للمواطنين وتكون المنطقة جاهزة للحياة.