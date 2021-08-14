225 ألف وحدة سنويًّا.. مدبولي: ما تم بناؤه في 7 سنوات يفوق الـ40 سنة الماضية

كتب- مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ظروف الدولة المصرية خلال العقود الماضية لم تمكنها من اقتحام ملفات العشوائيات بسبب ظروف مرت بها الدولة؛ مثل ظروف الحروب وعدم الاستقرار؛ لكن التحدي الأكبر هو الزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها مصر خلال 100 عام.

وأوضح مدبولي، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات السكنية بمدينة بدر، اليوم السبت، أن مصر عام 1900 كان عدد سكانها 9 ملايين، ووصلنا بعد أقل من 120 عامًا إلى 102 مليون؛ حيث تضاعفت الزيادة السكانية فوق الـ11 أو الـ12 مرة، ما يضيف تحديًا كبيرًا جدًّا على الدولة المصرية، مشددًا على ضرورة وجود وقفة صارمة مع هذه القضية، حيث إنه لو استمرت هذه القضية بهذا الشكل سيكون المردود الإيجابي ليس بالصورة المرجوة للمواطن.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه من تجارب الدول العالمية والنامية التي سبقتنا في هذا الموضوع فإن الزيادة السكانية عندما تفوق قدرة وإمكانات الدولة على توفير الخدمات والسكن والمرافق وفرص العمل تصبح تحديًا، وهو ما جعل هذه الدولة تعمل برامج لمحاولة ضبط الزيادة السكانية لتقلل هذه الفجوة وتنفذ مشروعات كبيرة.

وأشار مدبولي إلى أن مشكلة مصر على مدار العقود السابقة كانت تتمثل في أن قدرات الدولة وإمكاناتها لم تكن قادرة على مواكبة الزيادة السكانية، فأصبح الموضوع تحديًا حقيقيًّا.

وأضاف رئيس الوزراء: "قضية الإسكان استمرت على مدار عقود طويلة، قضية حقيقية تواجه الدولة"، مشيرًا إلى أن المواطن عندما وجد أن الدولة غير قادرة على تلبية احتياجاته، حاول حل المشكلة بنفسه، وكانت النتيجة أن البناء والتصور الذي يضعه يفتقر إلى آليات التخطيط، والذي كان نتاجه استفحال ظاهرة النمو العشوائي وظاهرة المناطق غير الآمنة التي كانت موجودة في كل المدن المصرية على مدار العقود السابقة".

وأكد مدبولي أن الدولة على مدار السنوات السبع الماضية وضعت استراتيجية لاستيعاب الزيادة السكانية، وكانت من خلال العمل على محورَين، الأول يتمثل في تنفيذ المدن الجديدة، من خلال الانتشار الأفقي وإعمار مناطق جديدة والإسراع في بناء المدن الجديدة، وبالتوازي مع ذلك كان يتم العمل مع المحور الآخر والذي يعد الأصعب والأكثر كلفة وهو تطوير العمران القائم.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة نجحت خلال الـ7 سنوات الماضية في مضاعفة معدلات إنشاء الوحدات السكنية في مصر، بالمقارنة بالـ40 سنة الماضية، مشيرًا إلى أن متوسط الدولة من الإنشاء منذ عام 1976 حتى عام 2005 كان يبلغ نحو 42 ألف وحدة سكنية في العام، وزاد زيادة طفيفة وأصبح 48 ألف وحدة سكنية في العام منذ 2005 حتى 2013، لافتًا إلى أن ما تم بناؤه خلال السنوات السبع الماضية يفوق أو يعادل ما تم بناؤه على مدار الـ40 سنة الماضية، وتم الوصول إلى معدلات إنشاء 225 ألف وحدة سكنية في العام، ونستهدف زيادة هذه المعدلات خلال المرحلة القادمة .