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لازم أتصدى.. السيسي: هقول لربنا إيه لما يحاسبني عن الأمر ده

11:02 ص السبت 14 أغسطس 2021
لازم أتصدى.. السيسي: هقول لربنا إيه لما يحاسبني عن الأمر ده

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يتصدى لقضايا الدولة المصرية ويحاول منع تكرارها في المستقبل حتى وإن كان ذلك في غير فترة حكمه.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر، اليوم السبت: أنا مش هبقى موجود في الوقت ده، بس هقولكم إيه اللي هيحصل وأتعامل معها وكأنه حصل.

وتابع الرئيس: لو قولت مش هبقى موجود واللي موجود وقتها ربنا يوفقه وأنا شايف وفاهم اللي هيحصل وساكت، ربنا هيحاسبني هيقولي كنت ساكت ليه، هقول أصل كنت عايز استمر وأفضل على الكرسي علطول، هيقول الكرسي ده أنا اللي جبتك فيه وأنا اللي همشيك منه، مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، أقوله إيه ساعتها.

وأكد الرئيس: الأمانة تقتضي التصدي للي أنا فاهمه وشايفه، قولت فرصة نشوف ده، برنامجنا في رفع كفاءة وتحسين أحوال الناس مستمر لأن حجم الجهد المطلوب ضخم جدا وهنستمر في العمل لتحسين حياة الناس، مستقبل البلاد مش كلام، ده جهد وعرق وتضحية، علشان الاجيال الصغيرة تعيش ويبقى ليها مستقبل.

عبدالفتاح السيسي السيسي قضايا الدولة المشروعات السكنية مصطفي مدبولي الحكومة

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