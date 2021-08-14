بث مباشر.. السيسي يفتتح من مدينة بدر عددًا من المشروعات السكنية المتنوعة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

بدأت منذ قليل، فعاليات افتتاح مشروعات سكنية متنوعة من مدينة بدر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم تلاوة آيات من القران الكريم فى بداية حفل الافتتاح.

وتشهد مدينة بدر، تنفيذ أول مشروع سكني لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقع علي بعد 10 دقائق فقط من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، والمقرر تسليمها لموظفي الوزارات التي وقع عليهم الاختيار كمرحلة أولي للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقع وحدات موظفي الدواوين في العاصمة الإدارية بمدينة بدر، وتحديدًا بمنطقة الـ800 فدان بالتوسعات الشرقية للمدينة، حيث تعد المنطقة من أحدث المناطق التي يتم تنميتها عمرانيًا في مدينة بدر، وتقع أيضًا أمام طريق الروبيكي الجديد، فهي المنطقة الأقرب للطريق الدائري الإقليمي وبالتالي فهي قريبة جدًا من العاصمة الإدارية الجديدة، كما تقع هذه الوحدات بالقرب من مشروع القطار الكهربائي الذي يربط العاصمة الإدارية بمدينة بدر.