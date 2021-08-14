التوجيهات الرئاسية بالحفاظ على صحة المواطنين تتصدر اهتمامات الصحف

القاهرة- (أ ش أ):

تصدر الشأن المحلي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم /السبت/ وفي مقدمتها التوجيهات الرئاسية بإعطاء الأولوية القصوى للحفاظ على صحة المواطنين، فضلا عن إعلان القوات المسلحة القضاء على 13 تكفيريا بوسط وشمال سيناء.

ففي (الأهرام) وتحت عنوان (ميزانية مفتوحة لمكافحة "كورونا" وتوفير اللقاحات) نقلت الصحيفة بيان الدكتور محمد معيط وزير المالية، والذي أكد خلاله أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بإعطاء أولوية قصوى للحفاظ على صحة المواطنين خاصة في مواجهة فيروس "كورونا"، فقد تجاوزت مخصصات قطاع الصحة بموازنة العام المالي الحالي (2021/ 2022) نسبة الاستحقاق الدستوري المقررة، وبلغت 275.6 مليار جنيه.

وقال الوزير "إننا جاهزون لتلبية أي اعتمادات إضافية للقطاع الصحي خلال التنفيذ الفعلي للموازنة؛ بما يسهم في تعزيز قدراته على مكافحة "كورونا"، وتوفير التمويل اللازم لاستكمال شراء اللقاحات، فهناك ميزانية مفتوحة للقطاع الصحي لمكافحة الوباء وتوفير اللقاحات، فلا تهاون في صحة المصريين تحت أي مسمى".

أما صحيفة (أخبار اليوم) سلطت الضوء على بيان المتحدث العسكري العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، والذي أكد خلاله القضاء على 13 عنصراً تكفيرياً، استكمالا لجهود القوات المسلحة في أعمال مكافحة الإرهاب بوسط وشمال سيناء.

وأوضح المتحدث العسكري أنه تم ضبط (15) بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، و(20) خزنة بندقية آلية، وعدد من الدرجات النارية التي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية، كما تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة، و2 نظارة ميدان، وكميات من المبالغ المالية من مختلف العملات.

وأشار إلى أن القوات المسلحة اتخذت حيال ذلك كافة الإجراءات القانونية، وعرضها على جهات التحقيق المختصة، وقال إنه نتيجة للأعمال القتالية نال شرف الاستشهاد والإصابة 9 من أبطال القوات المسلحة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تؤكد استمرار جهودها لملاحقة العناصر الإرهابية؛ لينعم شعب مصر بالأمن والأمان.

وحول ماراثون الثانوية العامة، نقلت صحيفة (المصري اليوم) تحت عنوان (تأجيل إعلان أسماء "أوائل الثانوية" لأسباب فنية) تصرحات خاصة للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي نفى خلالها إعلان قائمة أوائل الثانوية العامة، اليوم، وقال إن إعلان أسماء الأوائل مرتبط بالفترة المعلنة للنتيجة من 15 إلى 18 أغسطس الجاري؛ لأسباب فنية وإجرائية مهمة، ولا صحة لغير ذلك.

كما نقلت الصحيفة تصريحات الوزير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، والتي قال خلالها إنه يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمحافظة على حقوق طلاب التقسيم دون الإخلال بالقوانين.

وأضاف شوقي: "ليعلم طلاب هذا العام وذووهم أن طلاب التقسيم لن ينافسوهم على أماكن الجامعات، وفي الوقت نفسه سيأخذ طالب التقسيم المجتهد حقه الطبيعي دون استحداث تنسيق مستقل أو الإخلال بحقوق الطرفين".

وحول ما تردد عن تطبيق "العتبة الآمنة" و"درجات الرأفة" بنتيجة امتحانات الثانوية العامة، أوضح قائلًا: "في البداية أقول كل هذا لا أساس له من الصحة، ولا نعلم مَن يروجه، والأعجب أنه لا يوجد شيء اسمه (العتبة الآمنة)، وهذا من خيال مؤلف هذه النظرية"، مشيرًا إلى أن التصحيح هذا العام "إلكتروني"، ويتم في مكان مركزي، ولا يوجد تصحيح في كنترولات مثل الأعوام الماضية، ولا يستطيع أحد الوصول إلى النتائج.

واقتصاديا، ذكرت صحيفة (الشروق) أن أسعار النفط انخفضت، أمس، بعد أن حذرت الوكالة الدولية للطاقة من أن نمو الطلب على الخام ومنتجاته تباطأ بشدة، حيث أجبر ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا" في أنحاء العالم الحكومات على إعادة فرض قيود على التنقل.

وأضافت الصحيفة أن خام برنت هبط 49 سنتا أو ما يعادل 0.7 % إلى 70.82% دولار للبرميل، وتراجع الخام الأمريكي 53 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 68.56 دولار للبرميل.

وقالت جي بي مورجان لأبحاث السلع الأولية: "نشهد الآن تعثر تعافي الطلب العالمي هذا الشهر في ظل بلوغ الطلب على النفط 98.3 مليون برميل يوميا في أغسطس، ومتوسط 97.9 مليون برميل يوميا في سبتمبر، بالتساوي مع المتوسط البالغ نحو 98 مليون برميل يوميا في يوليو الماضي".

وأشارت (الشروق) إلى أن بنك الاستثمار العالمي (جولدمان ساكس) خفض تقديره لعجز النفط العاملي إلى مليون برميل يوميا من 2.3 مليون برميل يوميا في الأمد القصير، إذ يتجه الطلب للانخفاض في أغسطس وسبتمبر.

وفي الشأن الرياضي، ذكرت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان (القوات المسلحة تحتفل بـ"فريال وكيشو") إن القوات المسلحة استقبلت اللاعبة فريال أشرف عبدالعزيز التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة استقبالاً حافلاً عقب وصولها إلى الوطن، بعد مشاركتها المتألقة في دورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020)، والتي توجت خلالها بالمركز الأول والميدالية الذهبية، ضمن منافسات رياضة الكاراتيه ميزان (+ 61 كجم)، وذلك في إطار الرعاية التي توليها القيادة العامة للقوات المسلحة لأبنائها من الأبطال الرياضيين.

وأضافت الصحيفة أن القوات المسلحة قدمت التهنئة للاعبة على أدائها المشرف باعتبارها سفيرة للشباب المصري في هذا المحفل الدولي، كما قدمت القوات المسلحة التهنئة للاعب محمد إبراهيم السيد "كيشو" أحد أبناء المؤسسة العسكرية لحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية ضمن منافسات رياضة المصارعة الرومانية ميزان (76 كجم) في نفس البطولة وسط إشادة كافة الأوساط الرياضية العالمية بهذا الإنجاز العظيم الذي رسم البسمة على وجوه الشعب المصري لترفع بذلك القوات المسلحة أرصدتها في الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع بمختلف الألعاب الرياضية.

وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة للتعاون المثمر والتنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية المصرية لخلق كوادر رياضية يتم تأهيلها وفقاً لأسس علمية مدروسة ومناهج تدريبية متطورة تحت الرعاية الشاملة من القيادة العامة للقوات المسلحة لحصد البطولات بكافة المحافل الدولية.​