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في 10 أيام.. رفع 7 آلاف حالة إشغال بأحياء ومراكز الجيزة

12:30 م السبت 14 أغسطس 2021
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​كتب– أسامة علي:

تمكنت محافظة الجيزة بالتعاون مع شرطة المرافق من رفع أكثر من 7 آلاف حالة إشغال خلال 10 أيام على مستوى أحياء ومراكز المحافظة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، ضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام من قبل المنشآت التجارية والمحال العامة والمقاهي والمطاعم مع أتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجّه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة نشاطهم المكثف وخطة عملهم اليومية على مدار الفترتين الصباحية والمسائية لشن حملات مكبرة على شوارع وميادين المحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إزالة 23 باكية وكشك تم إقامتهم بالمخالفة على سور مرفق شركة المياه بشارع ترعة الزمر بأرض اللواء، وبشارع 26 يوليو في حي العجوزة، وجاري أعمال توسعة الطريق أمام حركة المارة والسيارات بعد إزالة التعديات ورفع المخلفات.

وشهدت الحملات ضبط 25 تروسيكل غير مرخص متعدى على الطريق العام لعرض المنتجات ويتسبب في إعاقة حركة المارة والسيارات، وتم التحفظ على المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية، خلال حملات لحى بولاق الدكرور بشوارع العشرين وأحمد حمدي وسوق علي والمساكن وكفر طهرمس وترعة عبدالعال وناهيا والمصرف.

كما تم تحرير غرامات لـ20 سيارة للانتظار الخاطئ أعلى أرصفة المشاة في شوارع الثمار والتحرير وأحمد عبدالعزيز والصيد ومحي الدين ومصدق بحي الدقي.

حملات أمنية ازالة إشغالات محافظة الجيزة شرطة المرافق

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