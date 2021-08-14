​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 89 رحلة دولية تقل 11 ألف راكب

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران اليوم السبت، رحلاتها إلى 89 وجهة دولية تنقل على متنها 11 ألف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيّر رحلاتها، بمعدل 64 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، دبي، بغداد، مدريد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، ميلانو، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، جنيف، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، أبوظبي، موسكو، فيينا، ميونيخ، عمَان، البحرين، الخرطوم، لارنكا، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، اديس ابابا، جوهانسبرج، بيروت) و21 رحلة داخلية الى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وبرج العرب) و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 11 ألف راكب.

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