استمرار عرض مسرحية "سيدة الفجر" على مسرح الطليعة حتى 23 أغسطس

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن مسرح الطليعة بحي العتبة التابع للبيت الفني للمسرح، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، استمرار عرض مسرحية (سيدة الفجر) حتى يوم 23 أغسطس الجاري، مع الالتزم بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي للتصدي لفيروس كورونا.

(سيدة الفجر) عرض مسرحي حديث للمخرج أسامة رؤوف تم تقديمه لأول مرة على مسرح الطليعة في عيد الأضحى، وحقق نجاحا كبيرا، فالعرض يقدم رسالة إنسانية تمس كل الناس، وتدور فكرته في إطار تشويقي مثير حول قرية تزورها سيدة غريبة في إحدى الليالي وتتسبب زيارتها في تغير حال القرية بشكل كبير.

المسرحية تأليف الكاتب الإسباني إليخاندرو كاسونا، وإخراج أسامة رؤوف، وبطولة كل من خالد يوسف، ومصطفى عبد الفتاح، وبدور، وراندا جمال، ومي رضا، ونشوى إسماعيل، ووفاء عبده، ومجدي شكري، وبدور زاد، وعادل سمير توفيق، موسيقى هاني شنودة، ديكور عمرو الأشرف، أزياء شيماء محمود، إنتاج فرقة مسرح الطليعة.​