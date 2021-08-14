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الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

01:08 ص السبت 14 أغسطس 2021
الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

أسعار الدواجن

​​كتب- أحمد مسعد:

شهدت أسواق الدواجن حالة من التذبذب في الأسعار، بعد أن سجلت الأسبوع الماضي ارتفاعًا مفاجئًا، قبل أن تتراجع مرة أخرى، وسط حالة من الهدوء الحذر لدى المستهلكين والمربين.

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة التابع لوزارة الزراعة، إن مصر لديها شبه اكتفاء ذاتي من الدواجن بنسبة وصلت إلى 98%، مشيرًا إلى أن القرار الجمهوري يحمل رقم 139 لسنة 2020 ألزم بإنشاء المزارع في الظهير الصحراوي.

وأضاف سليمان في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أنه حتى الآن تمت الموافقة على 50 منشأة لإنتاج الدواجن تعمل منها 30 حاليًا والباقي سيعمل قريبًا، لافتًا إلى ضرورة تحسين الحالة الإنتاجية من خلال إلزام المزارع بالإشراف البيطري.

ولفت إلى أن توفير البروتين الداجني يؤثر إيجابيًا على أسعار باقي المنتجات الأخرى، بينما يؤدي ارتفاع سعره لارتفاع باقي المنتجات.

وأشار رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، إلى تقديم فرص التمويل الـ5% بالتنسيق بين وزارة الزراعة والبنك المركزي، مضيفًا إلى التعويل على المزارع المغلقة بدلًا من المزارع المفتوحة التي كانت تشهد نفوق ما بين 25% إلى 30% بينما في المغلقة لا تتجاوز الـ5؛ ما ضاعف حجم الإنتاج.

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء بين 25 و27 جنيهًا للكيلو، وسجل الدجاج البلدي 36 جنيهًا للمستهلك، من المزرعة وترتفع 5 جنيهات عند وصولها في بعض الأسواق.

ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميًا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

أسعار الدواجن أسواق الدواجن قطاع الثروة الحيوانية وزارة الزراعة

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