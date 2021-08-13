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مدونون عرب يزورون قلعة قايتباي في الإسكندرية للترويج للمقصد المصري

11:50 م الجمعة 13 أغسطس 2021
مدونون عرب يزورون قلعة قايتباي في الإسكندرية للترويج للمقصد المصري

(مصراوي):

استقبلت قلعة قايتباي في الإسكندرية اليوم الجمعة وفدًا من المؤثرين والمدونين الذين ينتمون لعدد من الدول العربية، ضمن جولتهم بمدينة الإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار الزيارة التعريفية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار لعدد من المؤثرين العرب الذين يتمتعون بعدد كبير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، استمرارًا للحملة الترويجية للمقصد السياحي المصري في السوق العربي.

واصطحبهم الدكتور عمرو الشحات مدير القلعة، في جولة بداخلها؛ حيث زاروا الأسوار والبرج والمسجد وحجرات سكن الجنود ومخازن الأسلحة وغيرها من مكونات قلعة قايتباي.

وحرص المدونون والمؤثرون على التقاط الصور التذكارية أمام البرج الرئيسي للقلعة لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم والتي تتمتع بعدد كبير من المتابعين.

قلعة قايتباي الإسكندرية الدول العربية وزارة السياحة والآثار

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