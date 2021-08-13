​الثانوية العامة 2021.. مصدر بـ"التعليم" يكشف أسباب تأخر إعلان النتيجة

كتب– أسامة علي:

يترقب العديد من أولياء الأمور وطلاب الثانوية، موعد إعلان نتيجة الثانوية للعام الدراسي 2021، حيث كان من من المقرر إعلانها 10 أغسطس الجاري، لكن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر تعديل موعد إعلانها.

وقال شوقي إن إعلان نتيجة الثانوية العامة سيكون في الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجاري، مؤكدًا أنه سيتم الإخطار بموعد المؤتمر الصحفي عبر صفحته الرسمية والموقع الرسمي للوزارة.

من ناحية أخرى، كشف مصدر مسئول يوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أسباب تأخر إعلان نتيجة الثانوية العامة حتى الآن، قائلًا إنه جار وضع اللمسات الأخيرة لإعلان النتيجة.

وأضاف المصدر لـ"مصراوي"، أن الوزارة قررت الاعتماد على نظام التصحيح الإلكتروني هذا العام واستبعاد التدخل البشري، لتفادي الوقوع في أخطاء أثناء التصحيح، مؤكدًا أن التصحيح يتم في مكان مركزي "ولا يوجد تصحيح في الكنترولات" مثل الأعوام الماضية.

وأوضح المصدر: "رغم أن التصحيح الإلكتروني يتميز بالسرعة والدقة، لكنه يحتاج إلى مراجعات أكثر من مرة إلكترونيًا أيضًا، والتي تتم عبر سيستيم أعد خصيصًا للمراجعة بواسطة مصححين، إضافة إلى مراجعة الأوراق التي يرفضها الماسح الضوئي المستخدم في التصحيح الإلكتروني".

وأوضح المصدر، أنه يتم إجراء تحليل إحصائي لدرجات ومجاميع الطلاب، وإعداد قوائم بالنسبة المئوية التي حصل عليه الطلاب وإرسالها إلى وزارة التعليم العالي، للتسهيل في عملية التنسيق للقبول بالجامعات، إضافة إلى اتباع أساليب علمية حديثة لظبط مستويات الصعوبة وتطبيق معايير الجودة على كل البيانات الإلكترونية لضمان عدم وجود أي خطأ من أي نوع.

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