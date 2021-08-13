حدث في 8 ساعات| سحب 19 دواءً من الأسواق وبشرى من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

كتب أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها الري تكشف ملابسات غرق قاطرة بنجع حمادي، وسحب 19 دواءً من الأسواق، والأرصاد تزف بشرى للمواطنين خلال الأيام المقبلة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: