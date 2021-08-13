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حدث في 8 ساعات| سحب 19 دواءً من الأسواق وبشرى من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

08:10 م الجمعة 13 أغسطس 2021
حدث في 8 ساعات| سحب 19 دواءً من الأسواق وبشرى من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

فريال

كتب أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها الري تكشف ملابسات غرق قاطرة بنجع حمادي، وسحب 19 دواءً من الأسواق، والأرصاد تزف بشرى للمواطنين خلال الأيام المقبلة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

سحب ادوية سكن لكل المصريين التمويل العقاري غرق قاطرة محملة بالطمي الطقس القوات المسلحة دار الا?فتاء المصرية لقاح كورونا فيروس كورونا هيئة الثروة السمكية فريال عبدالعزيز

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