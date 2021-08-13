ضبط شيكولاتة بالمخدرات مع راكب أجنبي بالمطار - صور

كتب - محمد عبيد:

نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي، في ضبط راكب أجنبي حاول تهريب كمية من مخدر الماريجوانا، داخل زجاجات وأكياس بها قطع حلوى وشيكولاته بالمخدرات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة القطرية القادمة من الدوحة، استوقف عبد السلام عادل مأمور الجمرك أحد الركاب، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة طاهر خفاجي رئيس القسم، تلاحظ وجود كثافات داخل الحقائب، وقام أحمد عافيه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، بتكليف عبد الرحمن سيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط ٢٠ عبوة متنوعة من زجاجات بداخلها مخدر الماريجوانا، وأكياس بداخلها حلوى وشيكولاته بهم نفس المخدر.

وأمر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، وتنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك.