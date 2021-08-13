عبر مبادرة "كوفاكس".. مصر تتسلم شحنة جديدة من لقاح "أسترازينيكا" اليوم

كتب- أحمد جمعة:

تتسلم مصر اليوم الجمعة، شحنة جديدة تضم 1766400 جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد-19 عبر مبادرة "كوفاكس" العالمية.

وتعمل مبادرة "كوفاكس" العالمية التي يقودها "تحالف ابتكارات التأهب الوبائي" (CEPI)، و"التحالف العالمي للقاحات والتحصين" (GAVI)، و"منظمة الصحة العالمية"، بالتعاون مع الهيئات الحكومية ومصنعي اللقاحات على تسريع وتيرة تطوير اللقاحات المضادة لكوفيد-19، وإنتاجها وتوزيعها بأسلوب عادل في جميع أنحاء العالم.

وحتى الآن، تم تقديم مليار جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد-19؛ لتزويد أكثر من 170 بلدًا حول العالم، ويشكل ذلك نحو ثلثي اللقاحات المقدمة عبر مبادرة "كوفاكس" حتى اليوم.

وقال حاتم الورداني الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا مصر في بيان اليوم: "يسعدنا أن نشهد وصول الجرعات الإضافية من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لـ"كوفيد-19" إلى مصر والذي يقدم أملاً جديدًا لشعبها.

وبالنيابة عن فريق "أسترازينيكا"، أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بخالص الشكر والتقدير لشركائنا في "كوفاكس" ووزارة الصحة والسكان المصرية لجهودهم المتواصلة على مدار الساعة ودعمهم المستمر؛ لتحقيق هذا الإنجاز ضمانًا لوصول اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" إلى أكبر عدد ممكن.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، وغيرهم من الشركاء لمكافحة هذه الجائحة".