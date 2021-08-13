مرصد الإفتاء: الشعب يعتز بتضحيات رجال القوات المسلحة دفاعاً عن تراب الوطن

مرصد الإفتاء: الشعب يعتز بتضحيات رجال القوات المسلحة دفاعاً عن تراب الوطن
كتب - محمود مصطفى:
أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالعمليات والضربات الاستباقية النوعية الوقائية التي قامت بها القوات المسلحة المصرية حيث تمكنت قوات مكافحة الإرهاب -وفقاً لبيان المتحدث العسكري - من القضاء على عدد 13 عنصراً تكفيريا، كما تم ضبط 15 بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد 20 خزنة بندقية آلية، وضبط عدد من الدرجات النارية التى تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية.
وأوضح مرصد الإفتاء، في بيان له اليوم، أن أبطال القوات المسلحة المصرية -درع الوطن وسيفه- قد تمكنوا من ضبط عدد من الهواتف المحمولة وعدد 2 نظارة ميدان وكميات من المبالغ المالية من مختلف العملات.
وأشار المرصد إلى أنه وفقاً لبيان المتحدث العسكري ونتيجة للأعمال القتالية نال شرف الاستشهاد والإصابة عدد 9 من أبطال القوات المسلحة ، وأكدت القوات المسلحة على استمرار جهودها لملاحقة العناصر الإرهابية لينعم شعب مصر بالأمن والأمان.
وأوضح المرصد أن التنسيق العالي بين أفرع قواتنا المسلحة والتناغم الشديد بين الأسلحة والمناطق العسكرية، يساهم بشكل فعَّال في تحييد العناصر التكفيرية وتأمين مصرنا الحبيبية من مخاطر الإرهاب .
وشدد مرصد الإفتاء على أن الشعب المصري ينظر باعتزاز وإكبار للتضحيات والدماء الغالية التي يبذلها رجال القوات المسلحة، خلال قيامهم بواجبهم الوطني، لتنفيذ خطة القضاء على الجماعات والتنظيمات الإرهابية وتطهير كامل ربوع الوطن من أوكار وعصابات الإرهاب وفلوله من أجل أن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.
وأوضح مرصد الإفتاء أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار في كل مكان وأنه يستهدف خير أجناد الأرض؛ لأنهم يتصدون بكل قوة وشجاعة وقوة لعملياتهم الإجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداءً لوطننا الغالي مصر.
ودعا مرصد الإفتاء، إلى ضرورة استمرار توجيه الضربات الاستباقية للجماعات والتنظيمات الإرهابية من أجل اجتثاث جذورها الشيطانية حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار والرخاء .
وتقدم مرصد الإفتاء بخالص العزاء والمواساة لأسر أبطال القوات المسلحة الذين نالوا شرف الشهادة أثناء العمليات العسكرية وتطهير سيناء من البؤر الإرهابية، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد شهداءنا بموفور رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
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