وزير النقل يتفقد مواقع العمل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)

كتب-أحمد مسعد:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، مواقع العمل في مشروع القطار الكهربائي (LRT) السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان).

واستهل وزير النقل، صباح الجمعة، الزيارة بمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة، تشمل محطة لمترو أنفاق الخط الثالث والتى تم افتتاحها وتشغيلها ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف (LRT) ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة / السويس» ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي (عدلي منصور / السلام).

ووجه الوزير، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لضمان سيولة الحركة المرورية في كافة الشوارع المحيطة بالمحطة ثم تفقد الوزير باقي محطات وكباري المشروع وكذا أعمال السكة والأسوار والورشة للاطمئنان على معدلات التنفيذ.

وبلغت نسبة تنفيذ محطات المشروع 90٪ كما بلغت نسبة تنفيذ ورشة القطار الكهربائي الخفيف LRT والتي تضم 26 مبنى70%.

ويشتمل المشروع على عدد 4 كباري سيارات تم الإنتهاء منها جميعاً وتشغيلها تجريبياً أمام حركة السيارات وهي كباري "الهايكستب والمستقبل 1والمستقبل 2 و الشروق" هذا بالإضافي إلى عدد 7 كباري لمسار القطار الكهربائي والتى بلغت نسبة التنفيذ لعدد 6 كباري منها 99.5 .% وهي "الإسماعيلية وجنيفا والروبيكي1و 2 والسويس والعاصمة 1 " وجاري الانتهاء من كوبري العاصمة 2 كما يشتمل المشروع على عدد 3 أنفاق تم الإنتهاء من تنفيذها بنسبة100% وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقين لمسار القطار وهما "نيو هليوبوليس وبدر" كما بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية (مدني – تشطيبات) 89 % والأعمال الكهروميكانيكية 42% حيث يجرى تركيب أعمدة الكاتنري التي تغذي القطار بالكهرباء حيث اكد الوزير على ضرورة سرعة توريد باقي المعدات الكهروميكانيكية مع قيام الهيئة القومية للانفاق بإختبارها تمهيداً لتركيبها خاصه وان الأعمال الإنشائية للمحطات قد قاربت على الانتهاء استعداداً لوصول القطارين اللذين تم شحنهما من الصين والمخطط وصولهما قبل نهاية أغسطس الجاري تمهيداً لاختبارهما وبدء التشغيل التجريبى لهما كما تم التأكيد على ان تتم كافه هذه الاعمال بالتوازي مع استكمال تصنيع وتوريد باقي القطارات حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الوحدات المتحركة 55%.

وتفقد وزير النقل أعمال السكة التى بلغت نسبة إنجازها 47% بعدها تابع سيادته أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل محطات: (كاتدرائية الميلاد - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية الدولية – العاصمة المركزية وهى المحطة التبادلية مع القطار الكهربائي السريع) مشيراً إلى أهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) علاوة على تبادله لخدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة.

وأكد وزير النقل، أن القيادة السياسية وجهت بتنفيذ أماكن انتطار في كافة محطات المشروع، مشيراً إلى أهمية الاستغلال التجاري الأمثل لكافة المحطات لزيادة العوائد المالية لهيئة الأنفاق بالإضافة إلى ضرورة استمرار زيادة عدد المعدات والعمالة بمواقع العمل والعمل على مدار الساعة وترتيب أولويات وصول المعدات الخاصة بالأنظمة الكهروميكانيكة المختلفة طبقاً للخطة الزمنية لنهو الأعمال الاعتيادية وذلك بالتنسيق مع تحالف افيك /كريك الصيني لسرعة نهو الأعمال ليتم التشغيل التجريبي والافتتاح الرسمي للمرحلتين الاولى والثانية في التوقيتات المحددة.

وجدير بالذكر أنه فيما يتعلق بالمرحلة الرابعة من المشروع فقد وجهت القيادة السياسة بمد مسار القطار إلى قلب مدينة العاشر من رمضان لخدمة المواطنين (الطلبة والعاملين بالمنطقة الصناعية المقيمين بالعاشر من رمضان والاهالي ) ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3كم و بعدد 19 محطة بعد إضافة محطات (غرب العاشر – العاشر من رمضان – مركز المدينة) ليصل إلى قلب العاشر من رمضان .