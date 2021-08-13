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تسجيل لقاح كورونا للمسافرين.. إجراءات وخطوات الحصول على اللقاح

02:27 م الجمعة 13 أغسطس 2021
تسجيل لقاح كورونا للمسافرين.. إجراءات وخطوات الحصول على اللقاح

أرشيفية


مصراوي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وصول الدفعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون، وتوزيعها على مراكز تلقي اللقاح بجميع محافظات الجمهورية.

ووضعت وزارة الصحة، العديد من الإجراءات التي يتعين على المسافرين اتباعها للحصول على لقاح كورونا، والسفر إلى الخارج، تشمل:

- التسجيل على موقع اللقاحات وتحديد مكان الحصول على اللقاح بمركز المسافرين التابعة بالمحافظة

- الحصول على رقم التسجيل عبر الموقع "http://egcovac.mohp.gov.eg"

- إن كان ممن سجلوا بياناتهم مسبقًا يتم الاتصال على 15335 لتغيير المكان لمركز المسافرين

-الرسوم 250 جنيها لكل شخص (سواءً كان اللقاح جرعة أو جرعتين).

- التوقيع على إقرار الموافقة المستنيرة.

- الحصول على اللقاح

- إحضار أصل جواز السفر و100 جنيه لاستخراج الشهادات الموثقة والتي تحمل رمز (QRCode)

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