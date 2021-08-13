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الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

01:58 م الجمعة 13 أغسطس 2021
الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

أرشيفية

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف شاهين في تصريحات خاصة لمصراوي، الجمعة، إن الأجواء مستقرة بشكل كبير، مؤكدًا أن درجات الحرارة حول المعدلات، رغم حدوث ارتفاع من درجتين إلى 3 درجات في بعض الأحيان.

وأوضح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء خلال هذه الفترة تعتبر أقل من الموجة التي شهدتها البلاد في بداية أغسطس الجاري.

ولفت شاهين إلى أنه لا يزال هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة، مؤكدًا أن شهر أغسطس من أكثر الشهور التي ترتفع فيها نسبة الرطوبة بنسبة كبيرة.

وفي السياق، أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه لا توجد موجات حارة قادمة، مؤكدة أن أشد موجة حارة كانت في الأسبوع الأول من أغسطس.

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأحوال الجوية درجات الحرارة

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