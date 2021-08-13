كتب - أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أنه أثناء مرور الوحدة النهرية ناصر ٦٢ والتي تقطر القاطرة ناصر ٢٦١ والمحملة بالطين الأسواني، والتابعة لشركة النيل للنقل النهري أمام الأهوسة الملاحية بقناطر نجع حمادى الجديدة، حدث ثقب بداخل القاطرة، الأمر الذي أدى إلي غرقها بالحمولة على بعد ٣٠٠ متر من مدخل الأهوسة.

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أنه بتوجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، انتقل لموقع الحادث المهندس عصام جاد الكريم مدير الإدارة العامة لقناطر نجع حمادي الجديدة، والمهندس أشرف عبد الغني وكيل الإدارة للأعمال الكهروميكانيكية والأمن الإدارى ورئيس الهويس لتدارك الموقف بالتنسيق التام مع شرطة المسطحات المائية.

وأشارت إلى أنه على الرغم من المحاولات الكبيرة التي بذلتها الإدارة وشرطة المسطحات لتثبيت القاطرة بعيداً عن المسار الملاحى حتى لا تعيق حركة الملاحة النهرية من خلال ربط القاطرة في شمعات الانتظار، إلا أن كميات المياه الكبيرة التي دخلت إلى القاطرة أدت لغرقها بكامل الحمولة.

ولفتت إلى أنه عادت الحركة الملاحية حالياً لوضعها الطبيعي، وجارى مرور الوحدات الملاحية من الاهوسة الملاحية لقناطر نجع حمادي بالمعدلات المعتادة.