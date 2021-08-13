الزراعة: رئيس هيئة الثروة السمكية يتفقد المواقع الإنتاجية بكفر الشيخ

بعد انبعاث أدخنة وروائح كريهة.. تحرك عاجل من التنمية المحلية تجاه

كتب-أحمد مسعد:

قام الدكتور صلاح مصيلحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بجولة للمواقع الإنتاجية بمحافظة كفر الشيخ .

وحضر الجولة، المهندس أسامة هنداوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا وذلك للوقوف على سير العمل ومتابعة عمليات التطوير والتنمية بالمنطقة.

بدأت الزيارة باجتماع رئيس الهيئة بالعاملين بالمنطقة واستمع الي معوقات العمل التي تقابلهم ووعدهم بتذليل العقبات ووجه بضرورة العمل الجاد و ناقش عدة موضوعات منها ما يتعلق بعمليات تأجير وإعادة تأجير المزارع السمكية والتى تقع تحت ولاية الهيئة وشدد على ضرورة تحصيل مستحقات الدولة.

وزار مصيلحى المزارع السمكية ولاية الهيئة والمزارع المتداخلة مع المحافظة ووجه بضرورة الإزالة المنتفعين بالأراضي دون اتباع الطرق القانونية.

وتفقد رئيس الهيئة، أعمال الصيد التي تتم بمحطة تحضين الخاشعة وتابع أعمال التطوير التي تمت بها وطالب بوضع خطة تنفيذية لزيادة إنتاجية الفدان الواحد كما حث جميع العاملين على بذل مزيد من الجهد لاستغلال كامل مساحة المزرعة الاستغلال الأمثل.

وتوجه مصيلحى، للمرحلة الثالثة لتطوير وتطهير بحيرة البرلس وتابع إزالة جميع التعديات على البحيرة ، كما التقى برئيس شرطة المسطحات وتم الاتفاق على وضع خطة عمل ورؤية موحدة للحفاظ على بحيرة البرلس من التعديات خاصة فى فترات الليل.