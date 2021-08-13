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استقبال حافل لفريال عبدالعزيز بعد عودتها لمصر وحصولها على ذهبية الكاراتيه في الأولمبياد

11:39 ص الجمعة 13 أغسطس 2021
استقبال حافل لفريال عبدالعزيز بعد عودتها لمصر وحصولها على ذهبية الكاراتيه في الأولمبياد

فريال أشرف


مصراوي

استقبلت القوات المسلحة، اللاعبة فريال أشرف عبد العزيز التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة، استقبالاً حافلاً عقب عودتها إلى مصر، بعد مشاركتها المتألقة فى دورة الألعاب الأوليمبية " طوكيو 2020 " والتى توجت خلالها بالمركز الأول والميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأوليمبية " طوكيو 2020 " ضمن منافسات رياضة الكاراتيه ميزان (+ 61 كجم )، فى إطار الرعاية التى توليها القيادة العامة للقوات المسلحة لأبنائها من الأبطال الرياضيين.

وقدمت القوات المسلحة التهنئة للاعبة على أداءها المشرف بإعتبارها سفيرة للشباب المصرى فى هذا المحفل الدولى، وقدمت القوات المسلحة التهنئة للاعب محمد إبراهيم السيد " كيشو " أحد أبناء المؤسسة العسكرية، لحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية ضمن منافسات رياضة المصارعة الرومانية ميزان (76 كجم ) فى نفس البطولة وسط إشادة كافة الأوساط الرياضية العالمية بهذا الإنجاز العظيم الذى رسم البسمة على وجوه الشعب المصرى لترفع بذلك القوات المسلحة أرصدتها فى الإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع بمختلف الألعاب الرياضية .

يأتى هذا الإنجاز نتيجة للتعاون المثمر والتنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية والإتحادات الرياضية المصرية لخلق كوادر رياضية يتم تأهيلها وفقاً لأسس علمية مدروسة ومناهج تدريبية متطورة تحت الرعاية الشاملة من القيادة العامة للقوات المسلحة لحصد البطولات بكافة المحافل الأوليمبية.

القوات المسلحة فريال اشرف أولمبياد طوكيو الميدالية الذهبية بطولة الكاراتيه

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