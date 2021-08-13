الدروس المستفادة من الهجرة.. نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

ينقل التليفزيون المصري على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويلقي خطبة الجمعة، الدكتور عبدالفتاح العواري العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، حول الدروس المستفادة من الهجرة النبوية.

ويتلو قرآن الجمعة، الشيخ علي محمود شميس، بحضور الدكتور هاني عواد مدير الجامع الأزهر الشريف، وعدد من قيادات الأزهر.

وقال الدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر، إنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في جميع الصلوات التي تؤدى بالمسجد، المتعلقة باصطحاب المصلى الشخصي وارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي.

وأضاف عواد، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.