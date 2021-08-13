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بالعناوين.. 62 مقرا بالقاهرة لتلقي لقاح كورونا

09:56 ص الجمعة 13 أغسطس 2021
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كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة وفرت ٦٢ مكانا ثابتا بالعاصمة لتلقي لقاح كورونا بالإضافة إلى ٦ مراكز لإعطاء اللقاح للمسافرين طبقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وأكد محافظ القاهرة أن مديرية الصحة بالقاهرة وبالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة ستوفر خدمة الوحدات المتنقلة من الأحد القادم داخل الديوان العام والأحياء والمديريات، كما ستزور الوحدات المتحركة كافة المصالح الحكومية والوزارات والمساجد والكنائس والمصانع لإعطاء اللقاح للمواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة تستهدف تطعيم ٦٥ ألف مواطن يوميًا بالمجان على مستوى العاصمة سواء بالمراكز الثابتة أو الفرق المتحركة والقوافل الطبية.

وناشد محافظ القاهرة المواطنين الاستجابة لدعوة وزارة الصحة والسكان بضرورة الإسراع بحجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس تحسبًا لأي موجة متوقعة خلال شهر أكتوبر أو نهاية شهر سبتمبر القادمين.

والحصول على اللقاح يتم من الساعة ٩ صباحًا بالمراكز من خلال التسجيل عبر موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة وتيسيرًا على المواطنين سيتم التسجيل بموقع إعطاء اللقاح.

وطمأنت وزارة الصحة المواطنين بشأن لقاحات كورونا مؤكدة أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية للمصريين وللأجانب.

التطعيم ضد كورونا مركز لقاح كورونا فيروس كورونا وزارة الصحة

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