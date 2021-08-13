رئيس "هيئة الرقابة الصحية": التسجيل والاعتماد من الهيئة أساس دخول المنشأة الطبية "التأمين الصحي"

القاهرة-(أ ش أ):

قال رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أشرف إسماعيل إن الشرط الأساسي لدخول أية منشأة طبية منظومة التأمين الصحي الشامل أن تكون مسجلة ومعتمدة من هيئة الاعتماد والرقابة، نفس الأمر بالنسبة للصيدليات والمعامل.

وأضاف إسماعيل - في حواره لصحيفة (المصري اليوم) في عددها الصادر اليوم الجمعة - أن تسجيل المنشأة الطبية مرحلة أولى للاعتماد، حيث تمر بها المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأساسية، والمدة الزمنية تتناسب مع مدى جاهزية المستشفى ودرجة استعداده، مثل معايير السلامة الوطنية وشروط المبنى وكود الحريق والتحكم في الهواء وغيرها، وكي يتوافر ذلك فلابد من استيفائه، وذلك يختلف من مستشفى لآخر.

وأشار إلى أن فترة التسجيل قد تستغرق من 2- 3 شهور، وقد تمتد لعام ونصف لبعض المنشآت التي لم تستكمل إجراءاتها، لذا ندعمها في بناء القدرات الذاتية للتقييم الذاتي قبل المرور عليها حتى تكون على استعداد، وبعد الانتهاء من التسجيل قد يستغرق من 6 أشهر لعام كامل للحصول على الاعتماد بشكل نهائي.

وتابع أن عدد المنشآت المعتمدة حتى الآن 18 منشأة، والمنشآت المسجلة 121، والمنشآت المتقدمة للتسجيل 142، وبالنسبة للصيدليات المعتمدة 16 صيدلية، معظمها من القطاع الخاص، والمستشفيات الحكومية تم اعتماد مستشفى حكومي في بورسعيد (مستشفى النصر)، والذي يعد علامة فارقة، وحصل على اعتماد لمدة 3 سنوات، أيضا هناك مستشفى خاص سبق الجميع وحصل على الاعتماد، وهناك مستشفيات كثيرة تابعة للقوات المسلحة والشرطة وهيئة قناة السويس في طريقها للاعتماد خلال أسابيع قليلة، ونتوقع خلال شهور قليلة مقبلة اعتماد عدد غير قليل من المستشفيات.

وأكد أن الهيئة أيضا لها دور في الرقابة الصحية بعد منح الاعتماد، حيث نقوم بالمتابعة والرقابة باستمرار على المنشآت الصحية؛ للتأكد من أن الأداء مستمر بنفس الطريقة طوال الوقت، خاصة بعد الحصول على شهادة الاعتماد.​