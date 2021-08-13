كورونا في 24 ساعة| 7 وفيات جديدة بمصر.. الصحة العالمية تكشف توقعاتها للإصابة الأولى بالفيروس

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية. كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الخميس، خروج 212 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 233729 حتى اليوم.

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