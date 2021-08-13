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"نقل النواب" تطالب بسرعة إجراءات استبدال التوكتوك بسيارات الفان

05:00 ص الجمعة 13 أغسطس 2021
"نقل النواب" تطالب بسرعة إجراءات استبدال التوكتوك بسيارات الفان

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بسرعة استبدال التوكتوك بسيارات الفان الصغيرة، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر من شأنه القضاء على المشكلات الناتجة عن التوكتوك في ظل عدم ترخيصه.

وقال البرلماني لمصراوي،:"الشارع المصري يعاني حاليًا من مشكلات التوكتوك المنتشر بكل شوارع مصر"، لاسيما وأنه بدون ترخيص ويقوده أطفال، الأمر الذي يمثل خطورة كبيرة على المجتمع ويتسبب في حوادث وزحام واستخدامه في ارتكاب جرائم.

وأضاف، أن استبدال التوكتوك بسيارات فان، كان مطلب برلماني، لما له من آثار جيدة على المجتمع منها سهولة ترخيص تلك السيارات وقيادتها من جانب البالغين الحاصلين على ترخيص قيادة سيارات، بالإضافة إلى عوامل الأمان.

وشدد على ضرورة وجود تسهيلات في عملية الاستبدال لمراعاة أصحاب التكاتك الحاليين الذين يستخدمونه كمصدر رزق لأسرهم.

مجلس النواب البرلمان التوكتوك سيارات الفان

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