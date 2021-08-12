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المتحدث العسكري: القضاء على 13 تكفيريًا بوسط وشمال سيناء

11:25 م الخميس 12 أغسطس 2021
المتحدث العسكري: القضاء على 13 تكفيريًا بوسط وشمال سيناء

المتحدث العسكري

كتب- محمد سامي:

استكمالاً لجهود القوات المسلحة للقضاء على العناصر الإرهابية بوسط وشمال سيناء، تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من القضاء على 13 عنصرًا تكفيريًا، كما تم ضبط 15 بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، و20 خزنة بندقية آلية، وضبط عدد من الدرجات النارية التي تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية، كما تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة وعدد 2 نظارة ميدان وكميات من المبالغ المالية من مختلف العملات.

ونتيجة للأعمال القتالية نال شرف الاستشهاد والإصابة 9 من أبطال القوات المسلحة.

المتحدث العسكري شمال سيناء العناصر الإرهابية القوات المسلحة الإرهاب قوات مكافحة الإرهاب

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