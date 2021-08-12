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إحباط تهريب زجاجات مخدر "كونترمال" في مطار القاهرة

09:51 م الخميس 12 أغسطس 2021
إحباط تهريب زجاجات مخدر "كونترمال" في مطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، من ضبط راكب مصري قادم من روما بحيازته زجاجات كونترمال المخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإيطالية القادمة من روما، أستوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف حامد مأمور الجمرك، والذي تلاحظ له وجود زجاجات تكرارية وسط الملابس بالحقائب، قام أحمد عافية مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2، بتكليف احمد عبد الواحد بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ما أسفر عن ضبط 7 زجاجات بداخلها سائل الكونترمال المدرج بجداول المخدرات.

وأمر أحمد عبدالمطلب مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب الي النيابة المختصة.

مطار القاهرة الدولي مخدر كونترمال رسوم جمركية المخدرات

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