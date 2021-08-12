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بعد تحذير الأرصاد.. 6 نصائح عند نزول شواطئ الإسكندرية والساحل الشمالي

08:57 م الخميس 12 أغسطس 2021
بعد تحذير الأرصاد.. 6 نصائح عند نزول شواطئ الإسكندرية والساحل الشمالي

اللواء جمال رشاد

كتب- يوسف عفيفي:

وجّه اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عدة نصائح للمواطنين بالتزامن مع الحديث حول ارتفاع الأمواج في منطقة الساحل الشمالي بالبحر المتوسط خلال اليومين المقبلين.

ونصح رشاد في تصريح لـ"مصراوي" المواطنين، بضرورة المتابعة الدقيقة لحالة البحر، وتجنب النزول عند ارتفاع الأمواج، والاستجابة لتوجيهات فرق المراقبة على الأبراج والغطاسين، وعدم التوغل في مياه البحر في حالة عدم إجادة السباحة، والاسترشاد برايات الشاطئ، وتوخي الحذر عند النزول في شواطئ غرب المحافظة.

وتابع رئيس السياحة والمصايف بالإسكندرية:: "لا نية لإغلاق الشواطئ العامة والمفتوحة في محافظة الإسكندرية أو الساحل الشمالي، طالما يوجد استقرار في حالة البحر المتوسط".

وأكد رئيس السياحة والمصايف بالإسكندرية، أن الوضع العام حتى الآن في شواطئ عروس البحر المتوسط مستقر ولا داعي للغلق، وهناك متابعات مستمرة طول الوقت".

وكانت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت عن ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط خاصة على السواحل الشمالية، لمتوسط يتراوح بين متر ونصف إلى مترين وهو غير مناسب للنزول إلى أعماق البحار وهذا سيكون على مدار ثلاثة أيام مقبلة.

ونصحت إيمان في تصريحات تلفزيونية: "المصيفون عليهم مراعاة ذلك حتى لا تحدث حالات غرق لا قدر الله.. أما عن الطرق والشبورة فإنها ستنقشع في وقت مبكر جدا ولا تعوق حركة المسافرين".

جمال رشاد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية شواطئ الإسكندرية الساحل الشمالي مياه البحر

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