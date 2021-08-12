Masrawy logo white

خالد الجندي عن زيارته للسجون: يعيدون النزلاء إلى ممارسة نشاطهم الإنساني "فيديو"

08:41 م الخميس 12 أغسطس 2021
خالد الجندي عن زيارته للسجون: يعيدون النزلاء إلى ممارسة نشاطهم الإنساني "فيديو"

خالد الجندي

(مصراوي):

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الخميس، تفاصيل زيارته إلى السجون احتفالًا بالسنة الهجرية الجديدة.

وقال الجندي أثناء تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "DMC" إن هناك تغيير لنظرة العالم إلى كلمة السجون، مشيرًا إلى أن السجون لم تعد مؤسسات عقابية، وتتمتع بكافة الأنشطة التي تعيد إنتاج الإنسان لمواصلة نشاطه الإنساني مرة أخرى.

وأضاف الجندي، أن النظرة الآن إلى السجون تغيرت، بينما تغير كذلك اسم السجين إلى "نزيل" على غرار النزيل في الفنادق والمنتجعات.

وأوضح: "اتخضيت من المستوى العلمي، رأيت ناس لديها كم من العلم والثقافة وعلماء ومتخصصين وعندهم القدرة على الفهم والمستوى، رأيت علاقة ودودة بين الجميع داخل هذه المؤسسات، لا توجد هذه العلاقة المريبة من المتربص وانتظار الشر، وفوجئت بعدد كبير منهم ختموا القرآن".

وتابع: "هناك عدد من النزلاء لديهم قراءات ومستوى علمي متميز وتمكن وإدراك وفهم لآليات الخطاب، بل أن بعضهم ألقى قصيدة من تأليفه كلها حب ودفء وعطاء، وهناك فرقة إنشاد ديني".

خالد الجندي السجون المصرية السنة الهجرية الجديدة برنامج لعلهم يفقهون

الخبر التالى:

بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية.. "فكر واعمل" تحتفل بمرور 25 عامًا على خدمة المجتمع

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
91

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

112

متعافون اليوم

284966

إجمالي الإصابات

16597

إجمالي الوفيات

233517

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -فيديو وصور | مزمار بلدي وتنورة.. لحظة استقبال فريال أشرف وأحمد الجندي بمطار القاهرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا