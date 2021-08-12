خالد الجندي عن زيارته للسجون: يعيدون النزلاء إلى ممارسة نشاطهم الإنساني "فيديو"

(مصراوي):

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الخميس، تفاصيل زيارته إلى السجون احتفالًا بالسنة الهجرية الجديدة.

وقال الجندي أثناء تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "DMC" إن هناك تغيير لنظرة العالم إلى كلمة السجون، مشيرًا إلى أن السجون لم تعد مؤسسات عقابية، وتتمتع بكافة الأنشطة التي تعيد إنتاج الإنسان لمواصلة نشاطه الإنساني مرة أخرى.

وأضاف الجندي، أن النظرة الآن إلى السجون تغيرت، بينما تغير كذلك اسم السجين إلى "نزيل" على غرار النزيل في الفنادق والمنتجعات.

وأوضح: "اتخضيت من المستوى العلمي، رأيت ناس لديها كم من العلم والثقافة وعلماء ومتخصصين وعندهم القدرة على الفهم والمستوى، رأيت علاقة ودودة بين الجميع داخل هذه المؤسسات، لا توجد هذه العلاقة المريبة من المتربص وانتظار الشر، وفوجئت بعدد كبير منهم ختموا القرآن".

وتابع: "هناك عدد من النزلاء لديهم قراءات ومستوى علمي متميز وتمكن وإدراك وفهم لآليات الخطاب، بل أن بعضهم ألقى قصيدة من تأليفه كلها حب ودفء وعطاء، وهناك فرقة إنشاد ديني".