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حدث في 8 ساعات| تفاصيل طقس 48 ساعة مقبلة واستقبال تاريخي لبطلة مصر الذهبية

08:15 م الخميس 12 أغسطس 2021
حدث في 8 ساعات| تفاصيل طقس 48 ساعة مقبلة واستقبال تاريخي لبطلة مصر الذهبية

الطقس

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها رسالة من الرئيس السيسي لشباب مصر، ووصول فريال أشرف وأحمد جمال من أولمبياد طوكيو 2020.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الجيزة الهيئة العامة للأرصاد الجوية ميناء الإسكندرية لقاحات كورونا هالة زايد وزارة الصحة يوم الشباب العالمي

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