حدث في 8 ساعات| تفاصيل طقس 48 ساعة مقبلة واستقبال تاريخي لبطلة مصر الذهبية
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها رسالة من الرئيس السيسي لشباب مصر، ووصول فريال أشرف وأحمد جمال من أولمبياد طوكيو 2020.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
الأخبار المتعلقة
-
الصحة: تطعيم 100 ألف مواطن بلقاح كورونا اليوم
-
الجيزة: إزالة 30 باكية متعدية على سور مرفق المياه بأرض اللواء (فيديو)
-
الجيزة: رفع 8308 أطنان مخلفات في الطالبية والعمرانية والدقي
-
350 ألف رسالة.. توجيهات جديدة من الصحة بشأن لقاحات كورونا
-
صور.. وزير النقل يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بميناء الإسكندرية
-
الحرارة المحسوسة تصل لـ44 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 48 ساعة مقبلة
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان