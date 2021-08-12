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​​فريال أشرف ضيفة منى الشاذلي على "CBC"

07:48 م الخميس 12 أغسطس 2021
​​فريال أشرف ضيفة منى الشاذلي على "CBC"

فريال أشرف

كتب- مينا غالي:

في أول ظهور لها عقب عودتها من طوكيو، تحل فريال أشرف، أول لاعبة تحرز ميدالية ذهبية لمصر وأول فائزة بالذهبية في منافسات الكاراتية وزن فوق 61 كجم في تاريخ الأولمبياد، ضيفة على برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، غدًا الجمعة، في التاسعة مساء.

وتكشف فريال خلال اللقاء تفاصيل مشاركتها في أولمبياد طوكيو 2020، وتحكي مشاعر الفرحة الاستثنائية والإنجاز الكبير عقب الفوز، كما تصف شعورها وشعور أسرتها بعدما أصحبت أول لاعبة تفوز لمصر بميدالية ذهبية ليس فقط في هذه الدورة ولكن عبر التاريخ الأولمبي الممتد طوال 125 عامًا، بعد 7 ذهبيات سابقة كانت كلها للاعبين رجال، كما باتت ثامن سيدة عربية تفوز بالذهب الأولمبي.

تبث حلقة برنامج "معكم منى الشاذلي" غدًا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء، عبر قناة cbc.

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فريال أشرف منى الشاذلي أولمبياد طوكيو 2020 قناة cbc

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