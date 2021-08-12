بث مباشر | مزمار بلدي وتنورة.. لحظة استقبال فريال أشرف وأحمد الجندي بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، أبطال مصر فريال أشرف، الحاصلة على الميدالية الذهبية في الكاراتيه، وأحمد الجندي صاحب فضية الخماسي الحديث، قادمين من طوكيو بعد انتهاء المشاركة في الأولمبياد.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار من المقرر وصول أبطال مصر، على متن الطائرة القطرية القادمة من الدوحة، حيث تم تجهيز صالة الخدمة المميزة بمطار القاهرة الدولي بمبنى الركاب رقم 2 تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة، لاستقبال فريال أشرف وأحمد الجندي، مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأضافت المصادر أن شركة ميناء القاهرة الجوي، شكلّت برئاسة المهندس مجدي إسحق، فريق عمل من العلاقات العامة، لاستقبال أبطال مصر فور وصولهم من على الطائرة، وتقديم الورود والهدايا التذكارية، والعمل على إنهاء إجراءات البعثة، كما أعدت اللجنة الأولمبية المصرية، أتوبيس مكشوف أمام الصالة لاستقبالهم ونقلهم لمقر اللجنة بالمعادي، للاحتفال بهما، كما أعدت اللجنة الأولمبية المصرية، اتوبيس مكشوف أمام الصالة لاستقبالهما ونقلهما لمقر اللجنة في المعادي، للاحتفال بهما.

وأصبحت فريال سادس رياضي مصري يحقق ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020، بعد هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو، ومحمد إبراهيم "كيشو" في المصارعة الرومانية، وجيانا فاروق في الكاراتيه، وحصدوا جميعًا ميداليات برونزية، بالإضافة إلى أحمد الجندي الذي تألق في منافسات الخماسي الحديث لينال ميدالية فضية.​