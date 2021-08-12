"قلت لحسن راتب لن أتخلى عن أخلاقي".. مجدي الجلاد يكشف حقيقة اعتذاره عن "المحور"

كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم (مصراوي) و(يلّاكورة)، و(الكونسلتو)، تفاصيل تلقيه عرضا لرئاسة قناة المحور، وسبب اعتذاره عنه.

وقال، خلال حوار خاص مع "أهل الميديا": حسن راتب عرض عليّ العام الماضي رئاسة "المحور" وتقديم برنامج "٩٠ دقيقة"، ولكنني فضلت أن نقدم شكلاً جديداً وأن ينضم لي فريق يضم محمد هاني وخيري رمضان وآخرين.

واستدرك قائلا: المفاوضات تعثرت لأسباب مادية، فاضطر الفريق للاعتذار، فاعتذرت أيضًا معهم لأننا فريق عمل واحد.

وأضاف الجلاد: حسن راتب "زعل" مني بسبب اعتذاري عن عدم العمل في القناة و"٩٠ دقيقة".. وقال لي "المفاوضات بدأت معك وحدك وأنت اقترحت أن نستعين بزملائك معك والمفاوضات فشلت.. فلماذا لا نعود للاتفاق الأول وتعمل في القناة؟!".. فقلت له "صحيح.. ولكننا تفاوضنا الآن معك كفريق.. واختلفنا معك كفريق.. وأخلاقي لا تسمح أن أتخلى الآن عن أصدقاء وزملاء عمري" مهما كان الثمن.

تحدَّث الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، خلال الحوار عن الإعلام ودوره في بناء المجتمع واحترامه للمتلقي، ونوعية برامج التوك شو المُنتشرة وسماسرة الفضائيات، وانتقد القنوات التي تتيح لغير مختصين الظهور وتقديم البرامج، قائلا:" : "لو معاك 5000 جنيه هتشتري ساعة في قناة وتطلع تقول فيها اللي انت عايزه.. ويا سلام لو خليتهم 8000 جنيه؛ هتاخد الساعة في فترة المساء والسهرة"!.

ووصف الهجوم على "الشركة المتحدة" واتهامها بإضعاف الإعلام المصري، بـ"كوميديا مُضحكة مُبكية".

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