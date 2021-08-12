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برلماني: شباب مصر يقود ملحمة غير مسبوقة في تاريخ البشرية

04:20 م الخميس 12 أغسطس 2021
برلماني: شباب مصر يقود ملحمة غير مسبوقة في تاريخ البشرية

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية بمجلس النواب، إن الشباب هم ركيزة النجاح، ومفتاح النصر، وبناة الحاضر وقادة المستقبل، وأيقونة العطاء والعزيمة، وأيادي الوطن الفتية للحفاظ على هويته، وحصنها الحصين ضد غزاة الفكر.

وأكد رشاد، في بيان اليوم الخميس، أن شباب مصر يقود ملحمة غير مسبوقة في تاريخ البشرية؛ ملحمة تقوم على تحصين العقول من التطرف، وإرساء مبادىء الحوار البناء، وغرس قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر، وإثبات قدرتهم على القيادة والإبداع والنهوض.​

مجلس النواب أشرف رشاد الشريف حزب مستقبل وطن شباب مصر

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