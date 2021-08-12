رئيس جامعة الأزهر: اقتحام غير المتخصصين مجال الدعوة أدى إلى ظهور تيارات التطرف الفكري

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، إن الإسلام جاء لنشر الرحمة والطمأنينة بين كافة الشعوب، و دخول غير المتخصصين، بكافة العلوم الشرعية لساحة المجال الدعوي، أدي ذلك إلي ظهور تيارات التطرف الفكري، ومن ثم خرجت على الأمة الإسلامية جماعات الإرهاب واستباحة الأموال والأعراض .



جاء ذلك خلال المبادرة التى عقدتها المنظمة تحت عنوان " سفراء الأزهر .. معاً للحوار ضد التطرف " ، بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية.

من جانبه قال الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، المستشار العلمى للمنظمة، إن التعامل مع التطرف الفكري يكون برصده، والدقة في وصفه، ومن ثم التحليل الأيديولوجي والنفسي لأصحاب تيارات التطرف الفكري، حتي يتسني لنا التعامل معه ووقف انتشاره بين الشباب، وتدمير المجتمعات، فهذا الفكر يستهدف النشء من اولادنا، مما يهدم المجتمعات ويعرقل حركة التقدم والرقى.

وأشار أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، إلى أن الاهتمام بالطلاب الوافدين يأتى على رأس اهتمامات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس إدارة المنظمة ، لصقل مهاراتهم العلمية والفكرية لمواجهة الأفكار المتطرفة ، وترسيخ مبادئ التعايش السلمي وقبول الآخر، لبناء مجتمعات أكثر سلامًا، وهذا ما تسعى إليه المنظمة لتحقيقه من خلال دوراتها التدريبية لأئمة العالم الإسلامى، وأنشطتها المختلفة بفروعها داخليا وخارجيا، والاهتمام بأعضائها، ولم شمل الأزهريين داخل مصر وخارجها .