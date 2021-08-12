ننشر أبرز المعلومات عنه.. البابا تواضروس ينعى القمص متى محروس كاهن كنيسة مارمرقس بالجيزة

كتب- مينا غالي:

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، وفاة الأب القمص متى محروس كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بالجيزة، عن عمر تجاوز 69 عامًا، وجرت صلاة تجنيزه في الساعة الثانية ظهرًا بمطرانية الشهيد العظيم مارجرجس بالجيزة.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا ثيؤدسيوس أسقف وسط الجيزة، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص متى محروس، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن القمص الراحل متى محروس على النحو التالي:

1- ولد الأب المتنيح باسم نيقولا محروس في بلدة منية طوخ دلكة (طوخ النصارى) بمحافظة المنوفية في 16 يناير 1952.

2- كان منزله يجاور منزل القديس البابا كيرلس السادس.

3- تخرج في كلية طب الأسنان جامعة القاهرة عام 1977.

4- سيم كاهنًا على كنيسة القديس مارمرقس بالجيزة يوم 10 نوفمبر 1995 بيد المتنيح الأنبا دوماديوس مطران الجيزة السابق.

5- نال رتبة القمصية في 10 نوفمبر أيضًا عام 2010 بيد نيافة الأنبا ثيؤدسيوس الأسقف العام لإيبارشية الجيزة وقتها (أسقف وسط الجيزة حاليًا).

6- توفي اليوم بعد خدمة كهنوتية دامت لحوالي 26 عامًا.