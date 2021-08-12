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رئيس جهاز العاشر من رمضان يواصل حملات إزالة الإشغالات وضبط المخالفات بالمدينة

03:27 م الخميس 12 أغسطس 2021
رئيس جهاز العاشر من رمضان يواصل حملات إزالة الإشغالات وضبط المخالفات بالمدينة

كتب- أحمد مسعد:

أعلن المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، مواصلة شن حملات إزالة الإشغالات وضبط المخالفات بالمدينة.

وأشار عمران، في بيان، الخميس، إلى أنه تم شن حملة لإزالة الإشغالات بمنطقة الأردنية "مركز المدينة" والطرق الرئيسية والفرعية، وذلك بالتنسيق بين إدارتي الأمن والإشغالات، وبالتعاون مع إدارات التنمية والنظافة والأحياء وشرطة المرافق والتعمير بالمدينة.

وأوضح المهندس أحمد عمران أحمد، أن الحملة تمكنت من رفع وإزالة الإشغالات أمام المحال التجارية، بجانب ضبط معدات تستخدم في تكسير سلم داخل مول، والتعامل مع شروع في مخالفة فتح محال مخالفة بالمجاورة 77 بالحي الـ 11.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة فتح محال بمنطقة ابني بيتك بالحي الـ 10 وإزالة شروع في عمل حديقة للأفراح، وتم رفع كافة المعدات والأدوات المستخدمة في هذه الأعمال، ورفع الإشغالات والتعديات بوحدة سكنية بالحي العاشر، مؤكداً أن الحملات مستمرة ليل نهار لتحقيق الانضباط وظهور المدينة بالشكل اللائق بها.​

أحمد عمران أحمد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان إزالة الإشغالات منطقة الأردنية

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