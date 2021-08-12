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برلماني: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب وتمكينهم في كافة المجالات

03:07 م الخميس 12 أغسطس 2021
برلماني: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب وتمكينهم في كافة المجالات

النائب أحمد مهنى

كتب- مصراوي:

وجه النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التهنئة لشباب مصر وشباب العالم بمناسبة اليوم العالمي للشباب، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن يكون 12 من أغسطس، هو يوم الشباب العالمي.

وقال مهني، في بيان: إن شباب مصر هم عماد الوطن ومؤسساتها، وهناك جهود مبذولة من الحكومة المصرية نحو تمكين الشباب فى المجالات المختلفة سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا.

وأكد البرلماني، على أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب وهو ما تبلور نحو تمكين حقيقي للشباب والدفع بهم للمشاركة في الانتخابات البرلمانية بغرفتيها النواب والشيوخ، وكذلك الدفع بهم في المناصب التنفيذية من خلال نواب ومعاوني المحافظين والوزراء، مضيفًا أنه على الجانب الاقتصادي أصدر الرئيس السيسي توجيهاته بدعم الشباب وإزالة العقبات أمامهم وأعلنت الدولة طرح نصف مليون فدان، ومخاطبة البنوك بتقديم قروض ميسرة للشباب من أجل مساعدتهم على البدء في مشروعاتهم الصغيرة.

وأضاف أنه على الجانب الآخر أقامت الحكومة المصرية قلعة صناعية وإنشاء عدد من المصانع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على معدلات البطالة، وكذلك على جانب مشروعات الإسكان فدشنت الحكومة بناء على توجيهات الرئيس السيسي مشروع إسكان الشباب وتوفير وحدات سكنية في المدن المختلفة للشباب لمحدودي ومتوسطي الدخل.

تمكين الشباب القوى العاملة أحمد مهني

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