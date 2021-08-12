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القوى العاملة: حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بموقع "التجلي الأعظم" بسانت كاترين

02:52 م الخميس 12 أغسطس 2021
القوى العاملة: حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بموقع "التجلي الأعظم" بسانت كاترين

محمد سعفان

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بدء مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، في حصر العمالة غير المنتظمة بموقع "التجلي الأعظم" فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، في شركتين، حيث سيتم تسجيل العمالة بهما.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتها صحيا واجتماعيا ضمن مبادرة "حياة كريمة".

ومن جانبه، قال أشرف علم الدين مدير القوى العاملة بجنوب سيناء: إنه تم حصر 300 عامل من شركتين في الزيارة الأولى، وتم التنسيق مع إدارة الشركتين على التعاون مع مكتب عمل سانت كاترين للتسجيل أولا بأول للعمالة ومن المتوقع أن يصل حجم العمالة خلال المرحلة الأولى إلى 3000 عامل على أن يتضاعف على مدار تنفيذ جميع المراحل.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه تم عمل لقاءات من قلب مواقع العمل مع العمال وشرح الخدمات التي تقدم لهم من خلال وزارة القوى العاملة لتنفيذ مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار مبادرة "حياة كريمة ".

وأكد مدير المديرية، على أن مشروع تطوير موقع "التجلي الأعظم" يُعد أحد أهم المشروعات التي تحتل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، حيث يستهدف المشروع تسويق مدينة سانت كاترين عالميًا كوجهة للسياحة الروحانية، باعتبارها مُلتقى للديانات السماوية الثلاث، كما أنه يعتبر قيمة مضافة روحانية للإنسانية بأسرها.

محمد سعفان تسجيل العمالة غير المنتظمة موقع التجلي الأعظم سانت كاترين

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