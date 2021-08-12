لميس سلامة تعلن انضمامها لإذاعة "البرنامج العام" لتقديم برنامج صباحي

كتب- مينا غالي:

أعلنت الإعلامية لميس سلامة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خوضها تجربة التقديم الإذاعي، عبر برنامج على راديو البرنامج العام بقطاع الإذاعة المصرية.

وقالت "لميس"، في منشور لها عبر صفحتها على "فيسبوك": "ونقول بسم الله.. دعوة بدعيها سنين من قلبي لربي وحوشهالي، والحمدلله فرحني بيها النهاردة وفي وقتها المناسب عشان حلم من أحلامي وخطوة حلمت بيها واستنيتها يتحققوا.. الحمدلله رب العالمين تجربة جديدة في الراديو وتحديدا الإذاعة المصرية العريقة اللي هتسمعوني عليها من يوم الأحد بإذن الله في برنامج صباحي يومي هنزلكم كل تفاصيله ان شاءالله.. ادعولي دعوة حلوة من قلبكم الله يكرمكم".

تأتي أولى حلقات البرنامج اعتبارًا من الأحد المقبل في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، يذاع البرنامج من الأحد للخميس في تمام الحادية عشر صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا، من إخراج تامر شحاتة.

ويعد البرنامج برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وتدور فكرته حول برنامج صباحي خدمي يناقش مشكلات المواطنين والعمل على حلها، والتعريف بالخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، والتفاعل مع المواطنين، وحل هذه المشاكل.

وحضر توقيع لميس سلامة على عقود تقديم البرنامج كل من محمد نوار رئيس قطاع الإذاعة المصرية، ونادية مبروك رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.​