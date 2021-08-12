"وقف احترازي وسماح بتشغيلات".. قرار جديد من هيئة الدواء بشأن 125 صنفا بالأسواق

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية، منشورًا حمل رقم 21 لسنة 2021، يتضمن وقف تداول عدد من المستحضرات مصنعة من قبل مصنع "دلتا جراند فارما"، ومصنع "بيوميد" احترازيا.

كما نص القرار في مادته الثانية على السماح فقط بتداول تشغيلات المستحضرات المشار إليها والصادر لها مطابقة هيئة الدواء المصرية المبينة أرقامها بالمستند الذي حصل عليه مصراوي.

وشدد القرار على عدم السماح بتداول باقي تشغيلات تلك المستحضرات إلا بموجب مطابقة صادرة من معامل هيئة الدواء المصرية.

يأتي القرار بناءً على كتاب رئيس هيئة النيابة الإدارية بشأن التصرف في القضية رقم 244 لسنة 2020، حصر رئاسة هيئة النيابة الإدارية، والموجه إلى رئيس هيئة الدواء المصرية بنتيجة فحص وتنفيذ أعمال اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء في محضريها المؤرخين بتاريخ 7 يوليو و14 يوليو 2021.