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الحرارة المحسوسة تصل لـ 44 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 48 ساعة مقبلة

12:57 م الخميس 12 أغسطس 2021
الحرارة المحسوسة تصل لـ 44 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 48 ساعة مقبلة

الطقس

كتب- مينا غالي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، وذلك خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، مؤكدة على أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وتسود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

يأتي هذا فيما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليل، ويؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ (مطروح- العلمين) من 1.5 إلى 2 متر.

وينشر مصراوي بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة على النحو التالي:

القاهرة والوجه البحري:

الجمعة: عظمى 38 والمحسوسة 40

السبت: عظمى 38 والمحسوسة 40

السواحل الشمالية:

الجمعة: عظمى 32 والمحسوسة 35

السبت: عظمى 32 والمحسوسة 34

جنوب سيناء: الجمعة:

عظمى: 40 والمحسوسة 42

السبت: عظمى 40 والمحسوسة 43

شمال الصعيد:

الجمعة: عظمى 40 والمحسوسة 42

السبت: عظمى 39 والمحسوسة 41

جنوب الصعيد:

الجمعة: عظمى 42 والمحسوسة 43

السبت: عظمى 43 والمحسوسة 44

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة الرطوبة ارتفاع درجات الحرارة

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