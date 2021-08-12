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برلماني يثمن تقديم مصر مساعدات طبية ودوائية لتونس

12:32 م الخميس 12 أغسطس 2021
برلماني يثمن تقديم مصر مساعدات طبية ودوائية لتونس

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

قال النائب حسن المير عضو مجلس النواب، إن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا تتوانى لحظة في تقديم المساندة والدعم للأشقاء العرب عند تعرضهم لأي أزمات.

وثمن البرلماني، في بيان اليوم الخميس، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم وتضامن مصر مع الشعب التونسي الشقيق في مختلف الأزمات والمحن باقلاع ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار تونس الدولي محملة بأطنان من المساعدات الطبية التي تتمثل في مستلزمات طبية وأدوية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى دولة تونس الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين.

وتابع البرلماني: "هذا التوجه الرئاسي لقى ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من جانب الأشقاء بدولة تونس الشقيقة"، قائلا:" أكبر دليل على ذلك ترحيب الجانب التونسي بهذه المساعدات وتوجيه الشكر والامتنان لمصر على الجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا للوقوف بجانبها في أوقات المحن والشدائد".

وشدد النائب على أهمية تلك المساعدات في مساندة قطاع الصحة التونسي ويأتي ذلك إنطلاقًا من الروابط التاريخية والقومية التي تجمع مصر وتونس الشقيقة، وتأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.​

مجلس النواب حسن المير تونس مساعدات طبية

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