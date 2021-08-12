بنظام الاستعانة.. محافظة القاهرة تعلن عن حاجتها لـ100 مهندس في 3 تخصصات
كتب- محمد نصار:
طلبت محافظة القاهرة في الإعلان الداخلي لها رقم 1 لسنة 2021 عن حاجتها لشغل 100 مهندس بالتخصصات الآتية:
(مدني، عمارة، تخطيط عمراني)، وذلك للعمل بديوان عام المحافظة والأحياء التابعة (بنظام الاستعانة).
وينشر "مصراوي"، الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة على النحو التالي:-
1- أن يكون المتقدم من الحاصلين على مؤهل بكالوريوس هندسة تخصص (مدني، عمـارة، تخطيط عمراني).
2- أن يكون من أبناء محافظة القاهرة.
3- ألا يزيد سن المتقدم لشغل الوظيفة على 30 سنة في 1/9/2021.
4- تقديم ما يفيد تأدية الخدمة العسكرية أو شهادة الإعفاء منها.
المستندات المطلوبة:
1- صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه.
2- صورة من شهادة الميلاد.
3- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
4- صورة من شهادة القيد بنقابة المهندسين.
5- صورة من شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.
وتقدم الطلبات باسم رئيس الإدارة المركزية لشؤون العاملين- (قسم التعيينات) خلال 15 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، علمًا بأن التقديم يبدأ من 10/8/2021 حتى 25/8/2021.
للاستفسار يرجى الاتصال برقم (01005064670).
يتم تقديم الطلبات من خلال الإدارة المركزية لشئون العاملين (قسم التعيينات)، والتقدم يتم عن طريق:-
الإدارة المركزية لشئون العاملين (قسم التعيينات).
البريد الإلكتروني (Tec_office@cairo.gov.eg).
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