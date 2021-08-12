بنظام الاستعانة.. محافظة القاهرة تعلن عن حاجتها لـ100 مهندس في 3 تخصصات

كتب- محمد نصار:

طلبت محافظة القاهرة في الإعلان الداخلي لها رقم 1 لسنة 2021 عن حاجتها لشغل 100 مهندس بالتخصصات الآتية:

(مدني، عمارة، تخطيط عمراني)، وذلك للعمل بديوان عام المحافظة والأحياء التابعة (بنظام الاستعانة).

وينشر "مصراوي"، الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة على النحو التالي:-

1- أن يكون المتقدم من الحاصلين على مؤهل بكالوريوس هندسة تخصص (مدني، عمـارة، تخطيط عمراني).

2- أن يكون من أبناء محافظة القاهرة.

3- ألا يزيد سن المتقدم لشغل الوظيفة على 30 سنة في 1/9/2021.

4- تقديم ما يفيد تأدية الخدمة العسكرية أو شهادة الإعفاء منها.

المستندات المطلوبة:

1- صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه.

2- صورة من شهادة الميلاد.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

4- صورة من شهادة القيد بنقابة المهندسين.

5- صورة من شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

وتقدم الطلبات باسم رئيس الإدارة المركزية لشؤون العاملين- (قسم التعيينات) خلال 15 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، علمًا بأن التقديم يبدأ من 10/8/2021 حتى 25/8/2021.

للاستفسار يرجى الاتصال برقم (01005064670).

يتم تقديم الطلبات من خلال الإدارة المركزية لشئون العاملين (قسم التعيينات)، والتقدم يتم عن طريق:-

الإدارة المركزية لشئون العاملين (قسم التعيينات).

البريد الإلكتروني (Tec_office@cairo.gov.eg).​