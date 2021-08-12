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الجيزة: رفع 60 حالة إشغال وإزالة أكشاك مخالفة بجنوب المحافظة

12:16 م الخميس 12 أغسطس 2021
الجيزة: رفع 60 حالة إشغال وإزالة أكشاك مخالفة بجنوب المحافظة

رفع 60 حالة إشغال وإزالة أكشاك مخالفة


كتب- يوسف عفيفي:

شن حي الدقي بمحافظة الجيزة، حملة للتفتيش على رخص المحلات ومراجعة ترخيص الإعلانات ورخص الأكشاك ورصد المخالفات مع اتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات القانونية مع المخالفين في شوارع محي الدين أبو العز وامتداد نادي الصيد و التحرير وامتداد شارع مصدق من شارع السودان.

وأسفرت الحملة عن رصد محل لبيع الملابس في شارع محي الدين أبو العز بدون ترخيص وجاري اتخاذ إجراءات إيقاف النشاط من غلق وتشميع وقطع المرافق.

كما تم ضبط عدد 12 سيارة بمخالفة الانتظار أعلى الرصيف وغرامة فورية 500 جنيه للمخالفين وتم رفع كافة الإشغالات في خط سير الحملة وذلك بمتابعة اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي.

كما شن حي جنوب الجيزة حملات على شوارع البحر الأعظم و الخلفاء الراشدين والمحطة وأحمد ماهر وسعد زغلول والصناديلي، وتم رفع 60 حالة إشغال متنوعة وإزالة أكشاك مخالفة بالبحر الأعظم وذلك بمتابعة طه عبد الصادق رئيس حي جنوب.

يأتي ذلك استكمالا لمجهودات رفع الإشغالات التي تنفذها محافظة الجيزة بالأحياء والمراكز في إطار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإزالة أي تعديات ورفع إشغالات المحال العامة.

رفع الإشغالات ضبط المخالفات حي الدقي الجيزة

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