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تحفظ وغرامة وتعهد.. تحذير عاجل من محافظ القاهرة بشأن السيارات المتروكة بالشوارع

11:51 ص الخميس 12 أغسطس 2021
تحفظ وغرامة وتعهد.. تحذير عاجل من محافظ القاهرة بشأن السيارات المتروكة بالشوارع

أرشيفية

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات رفع السيارات المتهالكة والمهملة المتروكة بالشوارع وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة.

وطالب محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء برفع السيارات المتروكة بالشارع وتسليمها للمرور حال وجود لوحات معدنية عليها، أو التحفظ عليها بالمخازن والساحات المخصصة لهذا الغرض بالأحياء حال عدم وجود لوحات عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية، وعدم تسليمها لمالكيها إلا بعد تقديم أوراق ثبوت الملكية، وسداد الغرامات المقررة، والتعهد بعدم تركها في الشارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها محافظة القاهرة لرفع كفاءة النظافة بالعاصمة لإعادة الشكل الحضاري والجمالي لها.​

غرامة السيارات المتروكة الإدارة العامة لمرور لوحات معدنية خالد عبدالعال

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