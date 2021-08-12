4 طرق للإبلاغ.. "صوتك مسموع" تتلقى 67.6 ألف شكوى.. وحل 96.6% منها

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الوزارة مستمرة في تلقي استفسارات وشكاوى المواطنين من خلال مبادرة "صوتك مسموع"، والرد عليها وتقديم الخدمة بأسرع استجابة ممكنة وأبسط الطرق غير التقليدية من خلال التواصل الاجتماعي مع المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية التواصل مع المواطنين وتلقي شكواهم ومطالبهم والعمل على حلها.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المبادرة تلقت خلال شهر يوليو 2021 نحو 10 آلاف و468 رسالة تضمنت 2160 شكوى وتم الرد على 1679 شكوى منها بنسبة 77.7% وجاري حل باقي الشكاوى.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن مبادرة "صوتك مسموع"، هي ترجمة لحرص الوزارة على التواصل مع المواطنين والإعلان عن مرحلة جديدة تعتمد على أسس عصرية، وتأتي في إطار جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلي من شأن المواطن وتضع على رأس الأولويات إتاحة وتعزيز آليات تواصل تحقق مشاركة المواطن في إطار من الشفافية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة وانعكاسها على المواطنين في القرى والمراكز والمدن.

وأوضح التقرير، الذي تلقاه اللواء محمود شعراوي أن مبادرة "صوتك مسموع"، تلقت حوالي 356 ألف رسالة منها 67 ألفًا و 584 شكوى تم حل 65 ألفًا و320 منها بنسبة 96.6% وجاري حل 2254 شكوى، لافتًا إلى أن أكثر الشكاوى خلال شهر يوليو 2021 كانت تخص القمامة وبلغ عددها 1178 شكوى ثم الإشغالات 816 شكوى ومخالفات البناء 27 شكوى.

وأشار التقرير إلى أن خدمة "الواتس آب"، تلقت 8210 رسائل تضمنت 1904 شكاوى تم حل 1504 منها بنسبة 79% وجاري حل الباقي، وتلقت خدمة البريد الإلكتروني 78 رسالة منها 23 شكوى تم حل 16 منها وجاري حل الباقي بنسبة 69.7%، فيما تلقى الخط الساخن 207 اتصالات تليفونية تضمنت اقتراحات للمواطنين والاستفسارات والشكاوى المقدمة.

وأكد شعراوي، على أن تفعيل مبادرة "صوتك مسموع"، يرتبط بتنويع قنوات تلقي الشكاوى ورصدها وتسجيل وشكاوى المواطنين اعتمادا على الوسائل الحديثة والتحرر من القيود السابقة التي كانت مفروضة لتقديم الشكاوى ومنها أن يقدم المواطن شكواه بنفسه ورقياً لإدارة خدمة المواطنين إضافة إلى عدم الأخذ بالشكاوى التي كانت ترد سابقا للجهات الحكومية من خلال التليفون موضحاً انه تم استحداث قنوات عصرية تمكن المواطن من تسجيل شكواه من خلال صفحة المبادرة على الفيسبوك ورقم الواتس آب والبريد الإلكتروني للمبادرة والخط الساخن وهذه القنوات متاحة لغالبية شرائح المجتمع.

وقال الوزير، إن رقم 15330 هو رقم الخط الساخن للمبادرة ورقم الواتس آب هو 01150606782 وصفحة المبادرة على الفيسبوك هي (www.facebook.com/sotakmasmwo)، والبريد الإلكتروني info@mld.gov.eg.